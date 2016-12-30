İşte Survivor'a gideceği açıklanan tüm isimler...
-Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Furkan Kızılay
-Beşiktaşlı eski futbolcu İlhan Mansız
-Kadıköy Boğası lakabıyla tanınan Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın
-Ünlü DJ Berna Öztürk
-Yaprak Dökümü'nün Sedef'i Seda Demir
-'Şakşuka Tarık' olarak tanınan Tarık Mengüç
İşte 'Survivor'a gideceği açıklanan tüm kişiler!
Survivor 2017 yarışması için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Acun Ilıcalı bugün Survivor'a gidecek 3 isim daha açıkladı.Dizi - 30 Aralık 2016 13:13
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