İşte Tolga Sarıtaş'ın yeni rolü

Özel yapımları ve yurtdışındaki sevilen projelerin yer aldığı seçkisiyle Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV yeni özel yapımını izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı aksiyon ve aşk dolu hikayeye sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş da konuk oyuncu olarak dahil oldu. Sürpriz bir rol ile diziye dahil olan Tolga Sarıtaş’ın Yarım Kalan Aşklar’da hayat vereceği karakter ise merak konusu.Heyecanla beklenen dizinin yönetmen koltuğunda Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık(Poyraz Karayel, Söz), Hakan Bonomo (Adı Mutluluk) ve Ercan Uğur (Söz) üstleniyor.