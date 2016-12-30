İşte ünlülerin memleketleri...

Magazin - 31 Aralık 2016 02:00

Belki yıllar önce henüz ünlü olmadıkları dönemde her gün sizin sokağınızdan geçerlerdi. Peki ya şöhret çıkarmakta neredeyse İzmir ve İstanbul'a yetişecek olan Karadeniz kıyısındaki kent hangisi.