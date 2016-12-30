İşte ünlülerin memleketleri

Hemen her gün ekranda izlediğiniz ünlülerin nereli olduğunu biliyor musunuz?

Magazin - 31 Aralık 2016 02:00
İşte ünlülerin memleketleri
Belki yıllar önce henüz ünlü olmadıkları dönemde her gün sizin sokağınızdan geçerlerdi. Peki ya şöhret çıkarmakta neredeyse İzmir ve İstanbul'a yetişecek olan Karadeniz kıyısındaki kent hangisi.

İşte ünlülerin memleketleri...
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