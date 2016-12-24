İstinyePark’ta renkli yılbaşı eğlenceleri

Yılbaşına sayılı günler kala aradığınız her şeyi tek bir adreste bulmanızı sağlayan İstinyePark, çocuklar içinde 21 – 31 Aralık tarihlerinde eğlenceli etkinliklerin adresi olacak.
İstinyePark’ta Yılbaşı Postanesi ve Noel Baba Atölyesi olarak iki farklı alanda gerçekleştirilecek olan etkinlikler ağaç ve kış evinin yanlarında hayata geçecek.
Yılbaşı Konserleri İstinyePark’ta Bir Başka Olacak
Yılbaşının olmazsa olmazı caz ve klasik müzik konserleri İstinyePark içerisinde yankılanacak. Tamamı genç orkestra sanatçılarından oluşan Orkestra İstanbul, 28 Aralık Çarşamba günü İstinyePark’ta Johann Strauss, Franz Lehar, J.Offenbach gibi klasik müziğin efsaneleşmiş bestecilerinin eserlerinden oluşan repertuvarla yeni yıl konserinde sanatseverlerle buluşacak.
Türkiye’nin en önemli caz sanatçıları arasında gösterilen, Amerikan ekolünde yetişmiş en iyi “siyahi ses” Brenda Berin, Senem Selimi organizasyonu ile 29 ve 30 Aralık tarihlerinde iki ayrı konser vererek gerçek müzik tadını özleyenler için İstinyePark’a konuk oluyor.
İstinyePark’ın Heyecanla Beklenen Yılbaşı Postanesi Yeniden Kuruldu
Artık klasikleşenYılbaşı Postanesi’nde, İstinyePark’a gelen minik ziyaretçiler özel hazırlanan kart postları boyayarak farklı süslemelerle hazırlayacaklar. Tasarladıkları bu eğlenceli kart postalları etkinlik alanında bulunan dev posta kutusuna atacaklar ve göndermek istedikleri adreslere postalanacak.
Tahta Boyama Etkinliği İle Farklı Yılbaşı Süsleri Tasarlanacak
Hafta içi 2, hafta sonu 4 atölye olarak düzenlenecek olan “Noel Baba’nın Atölyesi” etkinliğinde çocuklar ahşap oyuncukları zımparalayacak, monte edecek ve boyayarak kendi tasarladıkları oyuncakları evlerine götürebilme imkânı sağlayacaklar.
Noel Baba'nın Atölyesi'nde ayrıca gün boyunca alanda bulunan 'Noel Baba'nın Yardımcıları' yılbaşı süsleri tasarlatacaklar. Alanda yer alan kara tahtalı panoda günün oyuncağı asılacak ve duyurusu yapılacak.
Yılbaşı etkinliklerinin olmazsa olmazı yüz boyama aktivitesi ile minik ziyaretçiler yılbaşından önce tüm eğlenceleri yaşayacakları İstinyePark’ta ayrıca Noel Baba ile de keyifli vakit geçirecekler. Etkinlik alanındaki koltuğunda oturacak olan Noel Baba, çocuklarla fotoğraf çekimi gerçekleştirecek.
Yılbaşı coşkusunu yaşamak için 21 – 31 Aralık tarihlerinde siz de İstinyePark’a uğramayı unutmayın.
İstinyePark’ta renkli yılbaşı eğlenceleri
İstanbul’un en gözde mekanlarından biri olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği lokasyonların başında gelen İstinyePark, yılbaşı eğlencelerinin vazgeçilmez uğrak noktası olacak etkinlikleri hayata geçirecek.Alışveriş - 24 Aralık 2016 09:00
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