'İyi Günde Kötü Günde' okuma provasında!

Yönetmenliğini Barış Erçetin’nin üstlendiği senaryosunu Pelin Karamehmetoğlu ve Aksel Bonfil’in birlikte kaleme aldığı “İyi Günde Kötü Günde”, sete çıkmak için gün sayarken dizinin tüm oyuncu kadrosu ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Keyifli ve neşeli halleri objektiflere de yansıyan oyuncuları uyumlarıyla da beğeni topladı.Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Sinan Albayrak, gibi usta isimleri aynı projede buluşturan dizinin kadrosunda yıldız oyuncular; Ali Yağcı, Deniz Işın ve Tugay Erdoğan’da yer alıyor.“İyi Günde Kötü Günde”, Nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla’nın izlemeye doyamayacağınız sımsıcak hikayesini renkli bir anlatımla ekrana taşıyacak. “İyi Günde Kötü Günde” yeni sezonda Star’da.