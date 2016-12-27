İzdivaç programlarından ortak karar!
3 ayrı kanalda ekrana gelen izdivaç programları, ortak kararla ocak ayının ilk haftası yayın yapmayacak.
Dizi - 27 Aralık 2016 19:30
Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programları, 2017'nin ilk haftasında ekranlarda olmayacak. Medyaradar'ın haberine göre; bu kararın nedeni olarak, yeni yılın ilk haftasında izdivaç programlarında Reklam gelirlerinin düşmesi gösterildi.
Üç sunucunun yaptığı centilmenlik anlaşması uyarınca izdivaç programları 9 Ocak'tan itibaren yayına başlayacak.
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Bu anlaşma izdivaç programları arasında ilk değil. Daha önce de evlilik programları ortak bir karara varmış, gelin ve damat adaylarının transfer edilmeyeceği açıklanmıştı.
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Kaynak: medyaradar.com
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