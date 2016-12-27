İzdivaç programlarından ortak karar!

Dizi - 27 Aralık 2016 19:30

Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

İzdivaçta ne döndüğünü açıkladı! Zuhal Topal'ın bile gözleri açıldı

Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın sunuculuğunu yaptığı evlilik programları, 2017'nin ilk haftasında ekranlarda olmayacak. Medyaradar'ın haberine göre; bu kararın nedeni olarak, yeni yılın ilk haftasında izdivaç programlarında Reklam gelirlerinin düşmesi gösterildi.Üç sunucunun yaptığı centilmenlik anlaşması uyarınca izdivaç programları 9 Ocak'tan itibaren yayına başlayacak.Bu anlaşma izdivaç programları arasında ilk değil. Daha önce de evlilik programları ortak bir karara varmış, gelin ve damat adaylarının transfer edilmeyeceği açıklanmıştı.Kaynak: medyaradar.com