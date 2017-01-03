İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...

Uzun süredir ekranda görünmeyen Hanife'nin Zuhal Topal'la programına dönüşü tansiyonu yine yükseltti. Canlı yayında Serkan, Okan ve Angelina ile yüzleşen Hanife, gözyaşlarına hakim olamadı.

Magazin - 03 Ocak 2017 21:30
İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
"Zuhal Topal'la" programının dün yayınlanan bölümünde canlı yayında soğuk rüzgarlar esti.

"İÇ GEÇİRE GEÇİRE HANİFE'YE BAKIYOR"

Locadaki gelin adaylarından Hanife'nin, talibi Turhan Bey'le karşılaşma anında Serkan'ın; "Dikkatimi çekti locada bir damat adayı iç geçire iç geçire Hanife'ye bakıyor. Neden böyle bakıyor?" sözleri canlı yayında tansiyonu yükseltti.

"HANİFE'DEN DEĞİL ANGELİNA'DAN HOŞLANIYOR"

Serkan'ın bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarından Okan, Hanife'den ikinci bir şans istediğini açıkladı. Diğer loca adaylarının; "Okan, Hanife'den değil Angelina'dan hoşlanıyor" demesi üzerine ortalık karıştı.

İKİSİ DE OLUMSUZ YANIT VERDİ

Önce Hanife'den ikinci bir şans isteyen Okan'ın, sonra Angelina'dan hoşlandığını açıklaması büyük tepki almasına neden oldu. Hanife de, Angelina da Okan'a olumsuz yanıt verirken, sinirleri bozulan Hanife gözyaşlarını tutamadı.

İŞLER İYİCE SARPA SARDI

Şimdi merak edilen; Serkan'ın neden böyle bir açıklama yaptığı, kafaları karıştıran bu iddiaların sonrasında ilerleyen günlerde nelerin yaşanacağı.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • Defne Samyeli konuştu...
  • Evlilik teklifi bir şey değiştirmedi!
  • Büyük sevgi yüzleri güldürdü!
  • 2017'ye dövdürüp girdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler