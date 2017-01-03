"Zuhal Topal'la" programının dün yayınlanan bölümünde canlı yayında soğuk rüzgarlar esti.
"İÇ GEÇİRE GEÇİRE HANİFE'YE BAKIYOR"
Locadaki gelin adaylarından Hanife'nin, talibi Turhan Bey'le karşılaşma anında Serkan'ın; "Dikkatimi çekti locada bir damat adayı iç geçire iç geçire Hanife'ye bakıyor. Neden böyle bakıyor?" sözleri canlı yayında tansiyonu yükseltti.
"HANİFE'DEN DEĞİL ANGELİNA'DAN HOŞLANIYOR"
Serkan'ın bu sözleri üzerine locadaki damat adaylarından Okan, Hanife'den ikinci bir şans istediğini açıkladı. Diğer loca adaylarının; "Okan, Hanife'den değil Angelina'dan hoşlanıyor" demesi üzerine ortalık karıştı.
İKİSİ DE OLUMSUZ YANIT VERDİ
Önce Hanife'den ikinci bir şans isteyen Okan'ın, sonra Angelina'dan hoşlandığını açıklaması büyük tepki almasına neden oldu. Hanife de, Angelina da Okan'a olumsuz yanıt verirken, sinirleri bozulan Hanife gözyaşlarını tutamadı.
İŞLER İYİCE SARPA SARDI
Şimdi merak edilen; Serkan'ın neden böyle bir açıklama yaptığı, kafaları karıştıran bu iddiaların sonrasında ilerleyen günlerde nelerin yaşanacağı.
İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
Uzun süredir ekranda görünmeyen Hanife'nin Zuhal Topal'la programına dönüşü tansiyonu yine yükseltti. Canlı yayında Serkan, Okan ve Angelina ile yüzleşen Hanife, gözyaşlarına hakim olamadı.Magazin - 03 Ocak 2017 21:30
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