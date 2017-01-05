İzmir Adliyesi'nde patlama

Yaşam - 05 Ocak 2017 16:20

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde 2 araçta patlama meydana geldi. Saldırı sonrasında polis teröristlerle çatışmaya girdi. 2 terörist etkisiz hale getirildi.İzmir'deki hain saldırı sonrasında 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu... 7 kişi de yaralandı.İzmir'de adliyeye yönelik alçak saldırıda çok önemli detay... Bomba yüklü araç, el bombaları, silahlarla katliam yapmaya gelen PKK'lı teröristleri şehit polis fark etti. Alçak saldırıda polis memuru Fethi Sekin ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Mermisi bitene kadar çatışan kahraman polis Fethi Sekin 1 teröristi öldürdü, saldırıyı erken fark ederek çok büyük bir katliamın önüne geçti.İzmir Valisi Erol Ayyıldız olayla ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:"Başımız sağolsun hepimize geçmiş olsun. Bir araç geçerken polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu bir çatışma çıktı. Çatışmada içerisinde olan teröristler bombalı aracı patlattılar. Bunun sonucunda bir polis ile bir adliye çalışanı (katip) şehit oldu. 3'ü polis olmak üzere 6-7 yaralımız var. Tedavi görüyorlar. Menfur hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkatli ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık. "Vali Ayyıldız: Ölü ele geçirilen teröristlerin yanında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG 7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiİzmir Bayraklı'da bulunan adliye önünde meydana gelen terör saldırısında şehit düşen polis memurunun kimliği belli oldu. Dikkati sayesine daha büyük bir facianın önüne geçen şehit polisin isminin Fethi Sekin olduğu belirtildi.Fotoğraf:Conflict News-twitterİzmir Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısının ardından yürütülen çalışmalarda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, şüpheli 2 kişiyi yakaladı. Bu arada polis ekipleri, adliye yakınlarında kontrollü patlatılan otomobilin, teröristlerin saldırı sonrası kaçmak için önceden hazırladıkları araç olabileceği üzerinde duruyor.