İzmir'deki patlamadan yerinden dehşet veren fotoğraflar

Yaşam - 05 Ocak 2017 21:58

Saldırının ardından vatandaşlar terör olayına büyük tepki gösterdi. Patlama yerinin fotoğrafları nasıl bir katliamın eşiğinden dönüldüğünün kanıtı niteliğinde.İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İşte patlama yerinden fotoğraflar...