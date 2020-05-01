Jabbar ve Grogi’den Akustik Bir Düet: “Yaz Beni”

Yaz Beni, karantina sürecinde evde çekilen videosuyla birlikte Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.Jabbar’ın Ocak ayında çıkardığı “3leme” EP’sinde yer alan “Yaz Beni”, enerjik melodisiyle büyük beğeni toplamıştı. Sözleri ve bestesi Jabbar’a ait olan şarkı, Grogi’nin seslendirdiği rap bölümüyle birlikte çok özel ve orijinal bir hal alıyor.