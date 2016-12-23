Jan Olde Riekerink: Daha iyi olabilirdi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da Alanyaspor’u 25 Aralık’ta konuk edecek Galatasaray’da teknik direktör Jan Olde Riekerink basın mensuplarının karşısına geçti.

Futbol - 23 Aralık 2016 17:19

Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısına Hollandalı teknik adam, “Sezonun ilk yarısının son maçından önce üçüncü sıradayız. Amacımız birinci olmaktı. Bu maça odaklanıp iyi futbolla kazanmak istiyoruz. Bu karşılaşma ile geri kalan dönem için bir mesaj vermek istiyoruz” diyerek sözlerine başladı.



Olde Riekerink’in basın mensuplarının sorularına verdiği yanıtlar şöyle:



“SAVUNMADA İKİ KİŞİ KALDIK”

Biz sezon başından beri yönetim ve scout ekibiyle transfer ve oyuncular ile ilgili toplantılar yapıyoruz. Burada da amaç hazır olmak. Biz de bu bağlamda hazırız. Bildiğiniz gibi UEFA tarafından finansal kısıtlama var. Kulübün durumu da bunun içinde. Bu sınırlar içinde kalmak istiyoruz. Altı stoper ile başladık, fakat sakatlıklar ve Afrika Kupası sonrası iki oyuncuya kaldık. Takım içinden de çözebiliriz. Nigel, Ajax’ta bu pozisyonda oynamıştı. Bütçe dahilinde olmak üzere bu pozisyona transfer yapmaya hazırız.



“MÜKEMMELE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Puan açısından konuşursak Başakşehir beklenenin üstünde harika bir performans gösterdi. Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bize rakip olacaklarını biliyorduk. Avrupa mücadelelerini de hesaplamıştık. Birinci ya da daha yakın olmayı hedefliyorduk. Kötü değiliz ama daha iyi olabilirdi. Oyun konusunda sezon başına göre gelişmeler var. Topa sahip olma ve geçişler gibi… Pozisyon bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Mükemmele ulaşmak için çalışıyoruz.



“REAKSİYON GÖSTERDİK”

Sezona çok iyi başladık sonra kötü döneme girdik. Takım tekrar toparlanıp 3 galibiyet aldı. Bu süreç bizim aynamız oldu. İşler iyiyken bazı şeyleri yapmak kolaydır. İşler kötüyken reaksiyon verip ayağa kalkmanız önemli. Takımdan bu nedenle mutluyum. Amacımız lider olmaktı fakat bu bağlamda takımdan mutluyum.



“OYUNU OKUMAK DURUMUNDAYIZ”

Fenerbahçe maçında da aynı değişiklik yapılmıştı. Hoca olarak oyunu okumak durumundayız. Skor 2-2’ye gelip, onlar uzun oyuncu alınca fiziksel açıdan bizden üstün duruma geçtiler. Bunu karşılaşmak için önlem almam gerekiyordu. Semih bu şekilde ileri gittiğinde gol buldu. Değişiklik yapmamam en iyi 11’le çıktığım olarak da düşünülebilir.



“GERÇEKCİ PLANLAMAYDI”

Gerçekçi bir hedef koymuştuk, 5 maçta 13 puan için ilk 3 maçı kazanmalıydık. Osmanlı deplasmanında geçen sene kaybetmiştik. Zor olacağını biliyordum. Alanya’yı yenmemiz halinde planlama gerçekleşecek. İkinci yarı için de planlamamız, şampiyonluk yolunda güzel oyun oynayıp puan almak.



“BİRLİK OLMALIYIZ”

Dün, şehitler için düzenlenen organizasyon harikaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi burası güzel bir ülke... Aile olarak, birlik olarak durmak gerekiyor. Bu organizasyondan dolayı emeği geçenleri kutluyorum.



Kaynak:galatasaray.org

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