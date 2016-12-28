Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı

Dünya Magazin - 28 Aralık 2016 15:50

Rihanna ve Drake yeniden mi aşk yaşıyor?

Rihanna ve Drake artık gizlenmiyor!

Amerika bu aşk üçgenini konuşuyor

Jennifer Lopez ve Casper Smart ayrıldı

Marc Anthony ve Jennifer Lopez öpüşmesi ayrılık getirdi!

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla gündeme bomba gibi bir iddia attı. Lopez, Instagram hesabı üzerinden Drake ile son derece samimi bir fotoğrafını paylaşınca gözler hemen Rihanna'ya çevrildi.Uzun bir süre magazin gündemini meşgul eden ve her gün yeni bir iddia ile gündeme gelen Rihanna ve Drake ikilisi; tüm dünyanın gözü önünde aşklarını yaşamışlardı. Rihanna'nın çocukluk aşkı olduğunu söylemesinin ardından kısa bir süre sonra yollarını ayıran ikili hayranlarını üzmüştü. İkilinin yakın çevresi tarafından "açık ilişki" yaşadıkları konuşuluyordu. "Açık ilişki" iddialarının ardından ismi Taylor Swift ile anılmaya başlayan Drake, Rihanna hayranları tarafından tepki topladı!Dansçı sevgilisi Casper Smart ile yollarını ayırdıktan sonra, adı eski eşi Marc Anthony ile anılmaya başlayan Lopez; sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla akılları karıştırdı.Drake ile oldukça samimi bir fotoğrafını paylaşan Lopez; fotoğrafın altına hiç bir yorum yapmadı. Lopez'in sosyal medyada bu samimi fotoğrafı paylaşmasının ardından, Drake'de aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı. İkili konu hakkında hiç bir açıklamada bulunmadı! Bazı kaynaklara göre; Anthony ile ilişki yaşadığı iddia edilen Lopez'in tamamen ters köşe yapmak için böyle bir fotoğrafı paylaştığı iddia ediliyor. 47 yaşında iki çocuk annesi olan Lopez, fotoğrafta gözleri kapalı bir şekilde Drake'in kucağında yatıyor.Lopez ve Drake'in bu fotoğrafı paylaşmalarının ardından gözler Rihanna'ya çevrildi. Olaylı paylaşımın ardından Rihanna, arasının gayet iyi olduğu Lopez'i ve eski sevgilisi Drake'i takipten çıkardı!