Jennifer Lopez ve Drake dudak dudağa

Dünya Magazin - 04 Ocak 2017 12:00

Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı

Rihanna ve Drake yeniden mi aşk yaşıyor?

Bir süre önce Instagram hesaplarından paylaştıkları samimi fotoğraf ile tüm gözleri üzerine çeken Jennifer Lopez ve Drake çifti arasında çıkan aşk dedikoduları magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Rihanna ile yaşadığı aşkla konuşulan Drake, Lopez'e göz dikince hayranları tarafından taşa tutuldu.Daha önce Serena Williams ve Taylor Swift gibi isimlerle birlikte olan Drake, şimdide Jennifer Lopez ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gecce objektiflere yansıyan görüntüler üzerine, ikilinin arasındaki aşk dedikoduları kesinleşti. Görüntülerde ikilinin çok samimi bir şekilde dans ettiği gözüküyor. Hatta çift dans etmekle de kalmıyor; Lopez ve Drake bu görüntülerde dudak dudağa öpüşüyor!İşte o görüntüler;Geçtiğimiz hafta Lopez'in sözcüleri, aralarında aşk dedikodusu çıkan ikili için "Birlikte zaman geçiriyorlar." ve "Yeni bir proje üzerinde çalışıyorlar." açıklamasını yaptı. İkilinin birlikte yeni bir şarkı yapacakları doğru; fakat ikili şarkıdan çok daha fazla şeyler yapıyor gibi gözüküyor! Aralarında 17 yaş fark olan ikili sosyal medyada da hayranları tarafından taşa tutuluyor!Daha önce Serena Williams, Taylor Swift gibi isimlerle birlikte olan Drake; son olarak Rihanna aşkı ile gündeme oturmuştu. Rihanna'nın çocukluk aşkı olduğunu söyleyen Drake, her fırsatta ünlü şarkıcıya olan aşkını gösteriyordu.