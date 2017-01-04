Jennifer Lopez ve Drake dudak dudağa

Dedikodular gerçek çıktı! Jennifer Lopez ve Drake ilişkilerini resmen ilan ettiler. İşte detaylar...

Dünya Magazin - 04 Ocak 2017 12:00
Jennifer Lopez ve Drake dudak dudağa
Bir süre önce Instagram hesaplarından paylaştıkları samimi fotoğraf ile tüm gözleri üzerine çeken Jennifer Lopez ve Drake çifti arasında çıkan aşk dedikoduları magazin basınının gündemine bomba gibi düştü. Rihanna ile yaşadığı aşkla konuşulan Drake, Lopez'e göz dikince hayranları tarafından taşa tutuldu.

Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı

Jennifer Lopez, Rihanna'nın büyük aşkını çaldı



Daha önce Serena Williams ve Taylor Swift gibi isimlerle birlikte olan Drake, şimdide Jennifer Lopez ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gecce objektiflere yansıyan görüntüler üzerine, ikilinin arasındaki aşk dedikoduları kesinleşti. Görüntülerde ikilinin çok samimi bir şekilde dans ettiği gözüküyor. Hatta çift dans etmekle de kalmıyor; Lopez ve Drake bu görüntülerde dudak dudağa öpüşüyor!

İşte o görüntüler;



Geçtiğimiz hafta Lopez'in sözcüleri, aralarında aşk dedikodusu çıkan ikili için "Birlikte zaman geçiriyorlar." ve "Yeni bir proje üzerinde çalışıyorlar." açıklamasını yaptı. İkilinin birlikte yeni bir şarkı yapacakları doğru; fakat ikili şarkıdan çok daha fazla şeyler yapıyor gibi gözüküyor! Aralarında 17 yaş fark olan ikili sosyal medyada da hayranları tarafından taşa tutuluyor!

Rihanna ve Drake yeniden mi aşk yaşıyor?

Rihanna ve Drake yeniden mi aşk yaşıyor?



Daha önce Serena Williams, Taylor Swift gibi isimlerle birlikte olan Drake; son olarak Rihanna aşkı ile gündeme oturmuştu. Rihanna'nın çocukluk aşkı olduğunu söyleyen Drake, her fırsatta ünlü şarkıcıya olan aşkını gösteriyordu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: jennifer lopez, drake

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Iglesıas'tan Türkiye'ye destek
  • Lohan, İstanbul için dua istedi!
  • Ünlü Türk güzel ikinci balayında
  • Kım Kardashıan'ın popo makyajı
  • Eva Longorıa'dan bikini şov!
  • Kafa karıştıran buluşma!
  • Drake'i paylaşamıyorlar!
  • Kardashıan'ların yeni yıl partisi
  • Kirlenmiş kraliçe Adrıana Lıma
  • George Mıchael hayatını kaybetti

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler