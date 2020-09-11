Jumbo ile "Bakır" şıklığı mutfak ve sofralarda...

Bakır pişirme grubu ile bir dönemi hatırlatan anneanne, babaanne eli değmiş nefis yemeklere atıfta bulunan Jumbo, Bakır Pişirme grubunun dış tasarımını ise günümüz çizgilerine uyarlayarak hem mutfaklara hem sofralara bir kez daha imzasını atıyor.Jumbo Bakır tencereler ile pişirilen sağlıklı ve lezzetli yemekler “bakır” tutkusunu bir kez daha hatırlatıyor, hafızalarda iz bırakıyor.Jumbo Bakır ürünleri Jumbo mağazalarında ve www.jumbo.com.tr ‘de fark yaratmayı sevenleri bekliyor.