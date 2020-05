Jumbo mağazaları hediye arayışında olanları bekliyor!

İstanbul, İzmir, Ankara ve Alanya’daki bazı Jumbo mağazaları aldığı tüm hijyen önlemleri ile hediye seçmek isteyenler için kapılarını açtı. Jumbo mağazası çalışanları maske, siper ve eldivenleri ile hizmet verirken düzenli olarak dezenfekte edilen mağazalarda sağlığına önem verdiği müşterilerine de maske ve eldiven dağıtıyor. Maskesiz alışverişe izin verilmeyen Jumbo mağazalarında sürekli kolonya ve dezenfektan teklif edilirken kasa önlerinde de dezenfektanlar hazır bulunduruluyor.Her gün saat 10:00 ve 20:00 arasında açık bulundurulan Jumbo mağazaları şöyle:BASIN EKSPRES CADDE Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No: 19/1, KüçükçekmeceESENYURT Zafer Mh. Adile Naşit Blvr. No: 40 EsenyurtNİSPETİYE CADDE Etiler Mh. Nispetiye Cd. No: 71/B BeşiktaşAVCILAR E-5 Cihangir Mh. E-5 Yan Yol Cd. Gürünlüler Apt. No: 299/1, AvcılarBAGDAT CADDE Caddebostan Mh. Bağdat Cd. No: 239/1 - 239/2, KadıköySUADİYE CADDE Suadiye Mh. Bağdat Cd. No: 467.B, Doğsan Apt. KadıköyÇUKURAMBAR Protokol Plaza Kızılırmak Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. B Blok, No: 39/1-2Çukurambar / ÇankayaİZMİR ALSANCAK Kültür Mh. Plevne Blvr. No: 3/B, AlsancakALANYA CADDE Saray Mh. Oral Cd. Semıḣa Tokuş Apt. No: 31A/A, Alanya