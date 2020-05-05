İstanbul, İzmir, Ankara ve Alanya’daki bazı Jumbo mağazaları aldığı tüm hijyen önlemleri ile hediye seçmek isteyenler için kapılarını açtı. Jumbo mağazası çalışanları maske, siper ve eldivenleri ile hizmet verirken düzenli olarak dezenfekte edilen mağazalarda sağlığına önem verdiği müşterilerine de maske ve eldiven dağıtıyor. Maskesiz alışverişe izin verilmeyen Jumbo mağazalarında sürekli kolonya ve dezenfektan teklif edilirken kasa önlerinde de dezenfektanlar hazır bulunduruluyor.
Her gün saat 10:00 ve 20:00 arasında açık bulundurulan Jumbo mağazaları şöyle:
İSTANBUL:
BASIN EKSPRES CADDE Halkalı Merkez Mh. Basın Ekspres Cd. No: 19/1, Küçükçekmece
ESENYURT Zafer Mh. Adile Naşit Blvr. No: 40 Esenyurt
NİSPETİYE CADDE Etiler Mh. Nispetiye Cd. No: 71/B Beşiktaş
AVCILAR E-5 Cihangir Mh. E-5 Yan Yol Cd. Gürünlüler Apt. No: 299/1, Avcılar
BAGDAT CADDE Caddebostan Mh. Bağdat Cd. No: 239/1 - 239/2, Kadıköy
SUADİYE CADDE Suadiye Mh. Bağdat Cd. No: 467.B, Doğsan Apt. Kadıköy
ANKARA:
ÇUKURAMBAR Protokol Plaza Kızılırmak Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. B Blok, No: 39/1-2
Çukurambar / Çankaya
İZMİR:
İZMİR ALSANCAK Kültür Mh. Plevne Blvr. No: 3/B, Alsancak
ALANYA:
ALANYA CADDE Saray Mh. Oral Cd. Semıḣa Tokuş Apt. No: 31A/A, Alanya
Jumbo mağazaları hediye arayışında olanları bekliyor!
Jumbo zamansız tasarımları ve her zaman farkını ortaya koyan stili ile Anneler Günü için seçkin hediye alternatifleri sunuyor. Eşsiz ve iddialı koleksiyonları ile sofra ve mutfakları ayrıcalıklı kılarken dekorasyon ürünleri ile de tarz sahibi evlere imzasını atıyor. Anneler Günü’nde sarılıp öpemese de çok sevdiği annesinin kapısına şık bir armağan bırakmak isteyenler Jumbo mağazalarında her zevke ve ihtiyaca uygun bir armağan bulabiliyor.
05.05.2020 16:03 Yaşam