Jumbo'dan benzersiz tasarımlar...

Mavi ve lacivertin en güzel tonları ile gizemi ve el işçiliğindeki başarısı ile de sanatı vurgulayan mistik Jumbo Azur ve İkat serileri tekli parçaları ile sofralara değer katıyor. Arzu edilen takımı yapabilme fırsatı sunan bu serilerde düz tabaklar, kâseler, servis tabaklarına varana kadar her ihtiyaca uygun parça bulabilmek mümkün…Jumbo New Line 61 Parça 12 Kişilik Yemek Takımı düz beyaz rengiyle sade ama tarz sahibi sofra tasarlayanların gözdesi oluyor. Yemek Takımında servis tabağından çorba tenceresi ve kürdanlığa kadar bir sofrada ihtiyaç duyulabilecek tüm parçalar yer alıyor.Jumbo 5400 ve Jumbo 5300 12 Kişilik çatal-kaşık-bıçak Seti 72 parçadan oluşuyor. Set içerisinde yemek çatal-kaşık-bıçakları ile tatlı çatal-kaşık ve bıçağı bulunuyor.Yaz sofralarına lezzetli yemekler pişirmek isteyenlere Jumbo pişirme gruplarında çok sayıda şık seçenek sunuyor. Jumbo Zigana Japanese Red 7 Parça İndüksiyon Tabanlı Tencere Seti kırmızı rengi ve granit özellikleri ile her mutfağa kolaylık getiriyor. Leke tutmayan dış yüzeyi yanmaz yapışmazlık sağlayan iç kaplaması ile keyifli sofralar hazırlamada en büyük yardımcı oluyor.Jumbo Modena 8 Parça Tencere seti ise çelik üzerine ortasından geçen kalın siyah şerit ile tasarım farkını ortaya koyuyor. Paslanmaz çelikten olan bu pişirme grubu hafif köşeli dış tasarımı ile göz alıyor.Jumbo Parma 8 Parça Paslanmaz Çelik Tencere setinin yuvarlak kesimli hatları tasarımdaki iddiasını ortaya koyarken ve derinliği ise kalabalık sofralara hazırlık yaparken büyük kolaylık sağlıyor.Jumbo Assos 6 Parça Midi setin dış tasarımında daha keskin ve köşeli hatlar hakimken tencere gövdesi, kapaklar ve saplar korozyona dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilen Jumbo Assos’un, gövde ve taban kapsülü arasında ısı iletimini sağlamak için alüminyum disk bulunuyor. Böylelikle pişirme esnasında eşit ısı dağılımı sağlanıyor.