Kaan Boşnak'tan yeni single: "Bebeğim"

Bugüne kadar Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu için yazıp, seslendirdiği hit şarkılarıyla, bu yıl “Altın Kelebek” ödülü kazanan Kaan Boşnak, kariyerine yeni teklisi ile tek başına devam ediyor.Kaan Boşnak’ın, Boş Gemiler, Ölsem Yeridir, Kazılı Kuyum, Bırakma Kendini gibi sevilen şarkılarında birlikte çalıştığı Mert Medeni, bu albümde de prodüktör olarak yer aldı.Söz, müziği ve aranjesi Kaan Boşnak’a ait yeni teklisi “Bebeğim”, bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, geçtiğimiz bahar aylarında evlendiği eşi Başak Ceylan Boşnak yönetmenliğinde çekilen klibi de KaanBoşnakVevo kanalında yayında.