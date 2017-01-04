Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural el ele

Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural, önceki akşam Emirgan'daydı.

Magazin - 05 Ocak 2017 06:00
Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural el ele
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, uğruna 2 çocuğunun annesi Seçkin Piriler'den boşandığı Kıvılcım Ural'la Emirgan'da bir mekanda akşam yemeği yedi.


Kaan, Seçkin'i unutmadı!

Kaan, Seçkin'i unutmadı!



Mekandan sevgilisiyle el ele çıkan Tangöze, ayrıldığı eşi Seçkin Piriler’in "Haftada 3 gün görüşüyoruz" açıklamasıyla ilgili soruyu duymazdan geldi.

İşte o anlar;
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