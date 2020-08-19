Kaan Yıldırım'dan örnek karar!

Hadise'den Kaan Yıldırım'a: Bir sen, bir ben, bir de 'Benek'

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeğine Instagram hesabı açtı!

Hadise-Kaan Yıldırım aşkının ilk fotoğrafları ortaya çıktı!

Hadise ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Kaan Yıldırım yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor. Oyuncu daha önce Doğu’daki okulların eksiklerini gidermek için ‘Toz Tebeşir’ kampanyasını başlatmıştı. Şimdi de şiddet mağduru kadınlara destek olmak için kolları sıvadı.Kaan Yıldırım ortaklarından olduğu ProCare Maske’nin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlama kararı aldı."Elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyorum. Son aylarda kadına şiddetin maalesef tırmanışa geçtiğini görüyorum. Bu sebeple Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek olmak istedim. Kadınların özgür ve eşit koşullarda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığından uzak ve erkek şiddetiyle karşılaşmadan bir hayat sürmesinin önemini her gün biraz daha iyi anlıyoruz. ProCare Maske’nin satışlarından elde edeceğimiz gelirin bir kısmıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek vereceğiz."