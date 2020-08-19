Kaan Yıldırım'dan örnek karar!

Hadise'den Kaan Yıldırım'a: Bir sen, bir ben, bir de 'Benek'
Kaan Yıldırım ortaklarından olduğu ProCare Maske’nin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na bağışlama kararı aldı.
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Kaan Yıldırım, konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Elimden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışıyorum. Son aylarda kadına şiddetin maalesef tırmanışa geçtiğini görüyorum. Bu sebeple Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek olmak istedim. Kadınların özgür ve eşit koşullarda, toplumsal cinsiyet ayrımcılığından uzak ve erkek şiddetiyle karşılaşmadan bir hayat sürmesinin önemini her gün biraz daha iyi anlıyoruz. ProCare Maske’nin satışlarından elde edeceğimiz gelirin bir kısmıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek vereceğiz."
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