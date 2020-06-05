Kaan Yıldırım'dan yıllar sonra gelen itiraf: "Ucuz olduğum için seçilmişim"
İbrahim Selim’in YouTube programına konuk olan Kaan Yıldırım, ucuz oyuncu olduğu için Ulan İstanbul dizisine seçildiğini itiraf etti.
05.06.2020 14:00 Magazin
Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakterine hayat veren Kaan Yıldırım'dan şaşırtan bir itiraf geldi. 'Ulan İstanbul' dizisiyle yıldızı parlayan Yıldırım, “O dizide, öyle bir role seçilince aşırı mutlu oldum. Kadro çok iyiydi. Meğer ucuz cast’a ihtiyaçları varmış ve bütçeleri kısıtlıymış. Ucuz olduğum için beni seçmişler. Sistemi sonra anladım. Dizi bize bambaşka şeyler getirdi. İyi ki yapmışım.”