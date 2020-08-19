Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, bir süre önce ilk kez birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. 34 yaşındaki Hadise, oyuncu sevgilisi ile yeni bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Şarkıcı altına aşk dolu şu sözleri yazdı:
"Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..."
İşte o kare:
Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşan Hadise aşka geldi
Sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele pozunu Instagram'a yükleyen Hadise ilan-ı aşk etti.
19.08.2020 19:24 Magazin