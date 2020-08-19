Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşan Hadise aşka geldi

Sevgilisi Kaan Yıldırım'la el ele pozunu Instagram'a yükleyen Hadise ilan-ı aşk etti.

19.08.2020 19:24 Magazin

Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşan Hadise aşka geldi Uzun süredir gözlerden uzak aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, bir süre önce ilk kez birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. 34 yaşındaki Hadise, oyuncu sevgilisi ile yeni bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Şarkıcı altına aşk dolu şu sözleri yazdı:

"Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..."

İşte o kare:

YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: