Kadın İspanya'da en çok izlenen dizi oldu!

FOX’ta yayınlandığı 3 sezon boyunca Salı günlerinin en çok izlenen dizisi olan yapım, İspanya’nın en büyük medya kuruluşlarından olan Atresmedia TV Grubu’nun Antena 3 kanalında Salı akşamı prime time’da yayınlanmaya başladı.Yurt dışı satışını Calinos Entertainment’ın üstlendiği ve ilk bölüm yayınıyla İspanya’da tarih yazan dizi prime time’da 12,7 share alarak, bir milyonu aşkın izleyiciye ulaştı ve Salı geccesinin lideri oldu.