Kadının fendi erkeği yener mi?

Hakan Meriçliler “Kadının fendi erkeği yenecek mi? Yeni oyunumuzda hep birlikte göreceğiz… Begüm Kütük’le kafalarımız çok uyumlu. Ekrandan sonra tiyatro sahnesinde de partner olduğumuz için çok mutluyum”

Kültür-Sanat - 30 Aralık 2016 15:21
Kadının fendi erkeği yener mi?
Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini Galip Erdal’ın üstlendiği, başrollerini Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler’in paylaştığı “Binde Bir Gece Diyalogları” için geri sayım başladı.

Hakan Meriçliler, “Birol Güven bir yazım ustası. Texti okurken kendim bile çok eğlendim. Adem ve Havva’dan bu yana süregelen kadın-erkek ilişkilerinin tatlı bir mizahla günümüze taşındığı bir komedi. Begüm’le daha önce 50 bölüm birlikte çalıştık. Uyumlu, çalışkan, zarif ve mütevazi. Tiyatro sahnesinde böyle bir oyunla birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum… Heyecanlıyız” dedi…


İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan oyun 14 Ocak Cumartesi günü Zorlu PSM'de prömiyer yapacak.

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