Kadınların tutkusu!

Kadınların ilgisini çekmek istiyorsanız bir kirli sakal bile yetebiliyor. İşte detaylar..

Gecce Kadın - 23 Aralık 2016 17:08

Kadınları etkileyen erkeklerin çoğunda ufak bir ayrıntı gizlenmiş durumda; o da kirli sakal. Kirli sakal bırakan erkekler kadınlar tarafından çok daha fazla ilgi görüyor ve kadınlara çok daha çekici geliyor. Aynı zamanda kirli sakal bireylerin çok daha erkeksi gözükmelerine yardımcı oluyor.



İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kadınlar tıraş olmuş ve uzun sakal erkeklere oranlar kirli sakal bırakanları tercih ediyor.

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