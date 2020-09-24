Kadir Doğulu açıklama: "Eşim PR için kullanıldı!"

Kadir Doğulu’nun “Erik Dalı” performansı...

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu’nun kıyafetlerini giyince...

Neslihan Atagül o günleri anlattı: "Borcumdan dışarı çıkamazdım"

Kadir Doğulu, Kazak yapımcı Koyanbayev Nurlan'la ortak çektiği Kazakh Business in Turkey filminde rol aldı. Çekimlerde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Doğulu son günlerde eşi Neslihan Atagül'le ilgili gündeme gelen bir konuya açıklık getirdi.Neslihan Atagül'ün kanserle mücadelenin sembolü olan Neslican Tay’ın hayatı anlatan filmde başrol oynayacağı gündeme gelmişti. Ancak Doğulu yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın yaptığı ‘Demir Kadın Neslican’ filminde eşinin rol almayacağını açıkladı. Doğulu şunları söyledi:"Neslihan bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyiniyet aramıyoruz. O yüzden Neslican'ın acısı çok taze... Bu kadar acı tazeyken bu işler bu kadar aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var. Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır. Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz."(Kaynak: tv100.com)