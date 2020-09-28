Kadir Doğulu: "Neslihan'la 2 zıt kutuptuk, bir araya geldik kıvılcım çıktı!

Kadir Doğulu, Eko Türk'de Özlem Kaymaz'ın "Hayata Özlem" Programı'nın canlı yayın konuğu oldu. Özlem Kaymaz ve Kadir Doğulu, hayata dair konularda 1 saat süren bir canlı yayın gerçekleştirdiler.

28.09.2020 18:37 Dizi Galeri

Kadir Doğulu: "Neslihan'la 2 zıt kutuptuk, bir araya geldik kıvılcım çıktı! Özlem Kaymaz, Kadir Doğulu'ya eşi Neslihan Atagül için "ruh ikiziyiz" demesini sordu...

Kadir Doğulu açıklama:

Kadir Doğulu açıklama: "Eşim PR için kullanıldı!"



Doğulu'nun yanıtı şöyle oldu:

"Ruh olarak düşünce yapısı olarak aynıyız... O Karadenizli, ben Akdenizliyim. Zıtlıklıklarla karşılaştık ve zıtlıklar birbirini çekti. Onu ilk gördüğümde, ilk göz temasında evleneceğimizi biliyordum ama söyleyemiyordum... Neslihan beni daha iyi bir insan yaptı. Daha adil, daha dürüst yaptı... Daha kendini bilen bir insan yaptı... Neslihan benim gibi birisi olsa istemezdim. Benim gibi birini taşıyamazdım. 2 zıt kutuptuk; biraraya geldik bir kıvılcım çıktı."

Kadir Doğulu’nun “Erik Dalı” performansı...

Kadir Doğulu’nun “Erik Dalı” performansı...
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