Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e yılbaşı hediyesi!

Magazin - 01 Ocak 2017 13:23

Posta'nın haberine göre Neslihan Atagül bin 500 TL'ye malolan biletleri teker teker kontrol edeceğini söyleyip, "Kadir'in eli çok uğurludur. Kesin bir şey çıkacak" diye espri yaptı.