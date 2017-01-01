Posta'nın haberine göre Neslihan Atagül bin 500 TL'ye malolan biletleri teker teker kontrol edeceğini söyleyip, "Kadir'in eli çok uğurludur. Kesin bir şey çıkacak" diye espri yaptı.
Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül'e yılbaşı hediyesi!
Oyuncu Kadir Doğulu eşi Neslihan Atagül'e yılbaşı hediyesi olarak 100 adet piyango bileti aldı.Magazin - 01 Ocak 2017 13:23
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