Geccede Acun Ilıcalı, Esra - Eda Erol, Can Yılmaz, Erkan Can, Cem Davran, Asena Tuğal, Zafer Algöz, Sunay Akın, Hakan Altun, Kerimcan Kamal - Doğa Rutkay, Şevval Sam, Arda Turan, Burak Yılmaz gibi ünlü isimler yerini aldılar.
NİNNİ ALBÜMÜ YAPTI
Şevval Sam, gecceye arkadaş grubuyla katıldı. Yeni çıkaracağı 'Nanninom' adlı ninni albümünü basın mensuplarına hediye eden Sam, "Uyku problemi çekenlere iyi gelecek şarkılarımızı dinleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.
YENİ PROJELERİ OKUYACAĞIM
Rol aldığı 'Kertenkele Yeniden Doğuş' adlı dizisi final yapan Asena Tuğal gecceye kız arkadaşlarıyla katıldı. Tuğal,"Menajerime bomba gibi teklifler geliyor. Yakın zaman da yeni projeleri okumaya başlayacağım" dedi.
BEŞİKTAŞ GECCESİ
Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın kızları Aslıgül ve Nazlı Orman gecceye birlikte katıldı.
İŞTE GECCEDEN KARELER:
"Kafa"nın partisine ünlü yağmuru!
Kafa Dergisi, önceki akşam markanın sahibi Candaş Tolga Işık'ın ev sahipliğinde Cihangir'de bir mekanda yeni yıla merhaba partisi düzenledi.Magazin - 28 Aralık 2016 17:37
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