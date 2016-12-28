"Kafa"nın partisine ünlü yağmuru!

Magazin - 28 Aralık 2016 17:37

Geccede Acun Ilıcalı, Esra - Eda Erol, Can Yılmaz, Erkan Can, Cem Davran, Asena Tuğal, Zafer Algöz, Sunay Akın, Hakan Altun, Kerimcan Kamal - Doğa Rutkay, Şevval Sam, Arda Turan, Burak Yılmaz gibi ünlü isimler yerini aldılar.Şevval Sam, gecceye arkadaş grubuyla katıldı. Yeni çıkaracağı 'Nanninom' adlı ninni albümünü basın mensuplarına hediye eden Sam, "Uyku problemi çekenlere iyi gelecek şarkılarımızı dinleyebilirsiniz" şeklinde konuştu.Rol aldığı 'Kertenkele Yeniden Doğuş' adlı dizisi final yapan Asena Tuğal gecceye kız arkadaşlarıyla katıldı. Tuğal,"Menajerime bomba gibi teklifler geliyor. Yakın zaman da yeni projeleri okumaya başlayacağım" dedi.Beşiktaş başkanı Fikret Orman'ın kızları Aslıgül ve Nazlı Orman gecceye birlikte katıldı.