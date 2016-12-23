Kalamış Paysage Restaurant 2017'yi eğlence dolu karşılıyor
Bvs Group Kalamış Paysage Restaurant 2017 yılına muhteşem programlarla merhaba diyor! İşte detaylar...Eğlence - 23 Aralık 2016 09:47
Marina'nın kalbinde konumlanan Kalamış Paysage Restaurant, 2017'yi eğlence dolu karşılıyor! BVS Group'un lezzet dolu restoranı Kalamış Paysage eşsiz deniz manzarası ile büyülüyor.
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