Eğlence - 23 Aralık 2016 09:47

Marina'nın kalbinde konumlanan Kalamış Paysage Restaurant, 2017'yi eğlence dolu karşılıyor! BVS Group'un lezzet dolu restoranı Kalamış Paysage eşsiz deniz manzarası ile büyülüyor.3 farklı salonunda gerçekleşecek birbirinden eğlenceli organizasyonlar yılbaşı geccesi eğlenceye damgasını vuracak mekan Dünya Mutfağı'ndan özel lezzetlerini de misafirleri ile buluşturulacak. Şov programları, canlı müzik galaları ve sınırsız eğlencesi ile yılbaşı geccesinde Kalamış Paysage'da buluşalım...