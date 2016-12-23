Kalamış Paysage Restaurant 2017'yi eğlence dolu karşılıyor

Bvs Group Kalamış Paysage Restaurant 2017 yılına muhteşem programlarla merhaba diyor! İşte detaylar...

Eğlence - 23 Aralık 2016 09:47
Kalamış Paysage Restaurant 2017'yi eğlence dolu karşılıyor
Marina'nın kalbinde konumlanan Kalamış Paysage Restaurant, 2017'yi eğlence dolu karşılıyor! BVS Group'un lezzet dolu restoranı Kalamış Paysage eşsiz deniz manzarası ile büyülüyor.
3 farklı salonunda gerçekleşecek birbirinden eğlenceli organizasyonlar yılbaşı geccesi eğlenceye damgasını vuracak mekan Dünya Mutfağı'ndan özel lezzetlerini de misafirleri ile buluşturulacak. Şov programları, canlı müzik galaları ve sınırsız eğlencesi ile yılbaşı geccesinde Kalamış Paysage'da buluşalım...


YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: kalamış paysage

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

EĞLENCE HABERLERİ

  • Yılbaşı eğlencesi Sess Kalamış'ta
  • Barbaros Frankıe sahnesinde!
  • Alpay Frankıe sahnesinde!
  • Hafta sonu ne yapsak?
  • Kimler geldi kimler geçti...
  • Le Baron'da cume eğlencesi!
  • 360 İstanbul’da yeni yıl!
  • Feriye Palace'da yeni yıl!
  • Palomar'da eğlence devam ediyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Büyük merak uyandırdı!
  • "Ölene Kadar"ın çekimleri başladı!
  • Kısmetse Olur'da diskalifiye şoku!
  • "Gülümse Yeter"den kötü haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "İçerde"nin 15. bölüm tanıtımı yayınlandı!
  • Damat adayından Hanife için şok iddia!
  • 4 çocuğu da Levent Kırca'nın mirasını reddetti
Büyük merak uyandırdı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Murat Boz'dan çocuk itirafı
  • Oğuzhan Koç'u utandıran soru!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Gülben Ergen'den eski eşe takip!
  • Murat Dalkılıç'tan Demet Akalın cevabı!
  • Şok gelişme! Ebru ile Reza barıştı
  • İdo Tatlıses'ten annesine sitem!
  • Serhat Teoman sevgilisiyle
Murat Boz'dan çocuk itirafı