Kalıcı tüyolar!

Doğru adımları takip ederek harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Güzellik - 02 Ocak 2017 14:10

Bunlara dikkat edin..



* Makyaj fırçalarının üstünde biriken tortular uygulama sırasında iyi bir performans almanızı imkansız hale getirecektir.



* Maskara fırçasıyla oynarsanız yaptığınız küçük hareketler, maskaranın havayla dolmasına ve ürünün kuruyup bozulmasına sebep olur.



* Fazla miktarda fondöten kullanmak, ciltte maskemsi bir görünüm yaratır. İşin sırrı nemli bir sünger kullanmak.



* Cildinizin neme doymasını istiyorsanız, nemlendiricinizi duştan hemen sonra, cildiniz henüz nemliyken, yüzünüze ve vücudunuza uygulayın.

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