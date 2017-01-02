Kalıcı tüyolar!

Doğru adımları takip ederek harika bir görünüme sahip olabilirsiniz.

Güzellik - 02 Ocak 2017 14:10
Kalıcı tüyolar!
Bunlara dikkat edin..

* Makyaj fırçalarının üstünde biriken tortular uygulama sırasında iyi bir performans almanızı imkansız hale getirecektir.

* Maskara fırçasıyla oynarsanız yaptığınız küçük hareketler, maskaranın havayla dolmasına ve ürünün kuruyup bozulmasına sebep olur.

* Fazla miktarda fondöten kullanmak, ciltte maskemsi bir görünüm yaratır. İşin sırrı nemli bir sünger kullanmak.

* Cildinizin neme doymasını istiyorsanız, nemlendiricinizi duştan hemen sonra, cildiniz henüz nemliyken, yüzünüze ve vücudunuza uygulayın.
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