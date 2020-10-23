'Kalk Gidelim'de Azerbaycan'a anlamlı destek!

Dizinin başrol oyuncusu Ufuk Özkan’ın canlandırdığı Seyfettin Dal karakterinin Azerbaycan için söylediği sözler Sosyal medyada paylaşılınca olay oldu.İşte o sözler; “Misal şimdi tamam aynı devletiz belki ama aynı milletiz, canımız kanımız Azerbaycan’ımız, kardeşlerimiz bir mücadele veriyor, niye? Toprağını işgalden kurtarıyor? Gayrık yeter diyor. Tarih değişiyor mu hayır, zaman ve yer değişiyor ama tarih değişmiyor. Türk 1920 de de vatanını savundu, şimdide savunuyor. O yüzden davasında haklıdır kardeşlerimiz. Aha bunu da bütün dünya böyle okusun. Bitti!Çekimler sırasında duygularını dile getiren Ufuk Özkan, “Kariyerimde en çok etkilendiğim sahnelerden birini çektim. Senaryoyu okuduğumda tüylerin diken diken oldu. Sahneyi çektikten sonra bir süre etkisinden kurtulamadık” dedi.Başrollerinde Ufuk Özkan, Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Aslı Omag, Hayrettin, Dilara Gül Demiral, Alper Saylık’ın yer aldığı ekranların en soluklu dizilerinden Kalk Gidelim, yeni bölümüyle Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında...