Kamera arkasında yaşananları ifşa edince Esra Erol çıldırdı!

Dizi - 20 Aralık 2016 20:00

Programın gelin adayları yayın sırasında kamera arkasında dönen olayları gündeme getirip tartışması sunucu Esra Erol'u fena kızdırdı. Rüya ile Pamuk arasındaki kavgaya dahil olan bir gelin adayı "Rüya geldiğinden beri hızlı bir şekilde irtifa kaybettiler. Düşüşe geçtiler. Şu anda bunu toparlamaya çalışıyorlar." deyince Esra Erol sinirlerine hakim olamadı.