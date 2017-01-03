"Kampüsistan"ın Yeşim'i Göksun Çam'ın şok değişimi

2000'li yılların vazgeçilmez dizisi Kampüsistan hala konuşulmaya devam ediyor.

Magazin - 04 Ocak 2017 00:19
"Kampüsistan"ın Yeşim'i Göksun Çam'ın şok değişimi
Meraklısının hala devam izlemeye devam ettiği Kampüsistan'da Yeşim karakterine hayat veren Göksun Çam'ı hatırladınız mı?


Kampüsistan bir döneme damga vuran gençlik dizisi. Her rolün hafızalara kazındığı dizide başrolü Kaan Urgancıoğlu ve Göksun Çam üstlenmişti.


Göksun Çam, Kampüsistan dizisinden sonra deyim yerindeyse ortalardan kayboldu. Dizinin esas kızı Yeşim'i oynayan Göksun Çam, Kampüsistan'dan sonra büyük şirketlerin reklam yüzü olarak çalışmaya başladı.
İnstagram'da bir hayli cesur pozlar paylaşan Göksun Çam Londra - İstanbul arasında yaşamaya devam ediyor. 35 yaşında İzmirli olan güzel oyuncu Game Of Thrones hayranı.


Koyu bir sarı lacivert taraftarı olan Göksun Çam'ın sırtında Fenerbahçe dövmesi var.

İşte Göksun Çam'ın Instagram fotoğrafları...
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:internethaber.com
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • Defne Samyeli konuştu...
  • Evlilik teklifi bir şey değiştirmedi!
  • Büyük sevgi yüzleri güldürdü!
  • 2017'ye dövdürüp girdi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?
  • Sabah programlarının tadı kaçtı!
  • Kısmetse Olur'da şok eleme!
  • Asıl sürprizi o yapıyor!
  • İzdivaçta büyük yüzleşme! Hanife gözyaşlarını tutamadı...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Sırlarını anlattı!
  • İşte Barbaros Şansal'ın ifadesi: Hiciv yaptım!
Kerem Bürsin'e yapılan Engin Akyürek'e neden yapılmadı?

EN POPÜLER HABERLER

  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Roma’da aşk tazelediler!
  • Hamile olduğunu öğrenince...
  • Yeni yılda anne olacak!
  • "Ben olsam benimle evlenirdim!"
  • Bu ikili heyecan yarattı!
  • Ada öncesi iddialı sözler!
  • ‘Kurtlar Vadisi Pusu’ geri mi dönüyor!
İlk bölümü birlikte izlediler