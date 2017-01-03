"Kampüsistan"ın Yeşim'i Göksun Çam'ın şok değişimi

Magazin - 04 Ocak 2017 00:19

Meraklısının hala devam izlemeye devam ettiği Kampüsistan'da Yeşim karakterine hayat veren Göksun Çam'ı hatırladınız mı?Kampüsistan bir döneme damga vuran gençlik dizisi. Her rolün hafızalara kazındığı dizide başrolü Kaan Urgancıoğlu ve Göksun Çam üstlenmişti.Göksun Çam, Kampüsistan dizisinden sonra deyim yerindeyse ortalardan kayboldu. Dizinin esas kızı Yeşim'i oynayan Göksun Çam, Kampüsistan'dan sonra büyük şirketlerin reklam yüzü olarak çalışmaya başladı.İnstagram'da bir hayli cesur pozlar paylaşan Göksun Çam Londra - İstanbul arasında yaşamaya devam ediyor. 35 yaşında İzmirli olan güzel oyuncu Game Of Thrones hayranı.Koyu bir sarı lacivert taraftarı olan Göksun Çam'ın sırtında Fenerbahçe dövmesi var.Kaynak:internethaber.com