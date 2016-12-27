Kamuda 'F Klavye' dönemi başlıyor!

Yeni yılda kamu kuruluşlarında artık "Q" klavye kullanılmayacak, bunun yerini Türkçe yazmaya daha uyumlu olan ve yeni standartları belirlenen "F" klavye alacak.

Teknoloji - 27 Aralık 2016 16:38
Kamuda 'F Klavye' dönemi başlıyor!
2017'de kamu alanında çarpıcı bir değişiklik geliyor. Kamu kuruluşlarında "F" klavye kullanımı zorunlu hale geliyor.

İstanbul'da bir üniversitenin düzenlediği toplantıda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, 2017'den itibaren kamu kurumlarında F klavye kullanımına geçileceğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı olan Erdem, AK Parti'nin Türkçe adına önemli adımlar attığını söyleyerek şöyle konuştu:


"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde F klavye ile ilgili genelge yayınlamıştı. F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Kelimelerin tamamı Türkçe olacak. Örneğin; klavye tuşları üzerinde önceden inceltme tuşları yoktu, onlar olacak. Euro, Dolar simgesi vardı, TL'nin yoktu onlar olacak. Hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek."
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Bağlantılar: F klavye, Q klavye

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