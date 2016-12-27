2017'de kamu alanında çarpıcı bir değişiklik geliyor. Kamu kuruluşlarında "F" klavye kullanımı zorunlu hale geliyor.
İstanbul'da bir üniversitenin düzenlediği toplantıda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, 2017'den itibaren kamu kurumlarında F klavye kullanımına geçileceğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı olan Erdem, AK Parti'nin Türkçe adına önemli adımlar attığını söyleyerek şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde F klavye ile ilgili genelge yayınlamıştı. F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Kelimelerin tamamı Türkçe olacak. Örneğin; klavye tuşları üzerinde önceden inceltme tuşları yoktu, onlar olacak. Euro, Dolar simgesi vardı, TL'nin yoktu onlar olacak. Hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek."
Kamuda 'F Klavye' dönemi başlıyor!
Yeni yılda kamu kuruluşlarında artık "Q" klavye kullanılmayacak, bunun yerini Türkçe yazmaya daha uyumlu olan ve yeni standartları belirlenen "F" klavye alacak.Teknoloji - 27 Aralık 2016 16:38
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