Buket Aydın istifa etti!

İşte Buket Aydın'ın o açıklaması:"16 yıldan beri sizlere haber verme görevimi layıkıyla yerine getirebilmek adına büyük bir özveriyle çalışmaktayım. Bu uğurda yeri geldi kendimi, yeri geldi ailemi ikinci plana koymaktan çekinmedim çünkü; sizlere haber vermek benim için nefes almak kadar kıymetli.Bu yaklaşımımın tezahürü olarak son 2 yıldır Demirören Medya Grubu bünyesinde üstlendiğim ağır sorumluluğumu gereği gibi ifa etmek için yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda. Hepinizin bildiği gibi yaşadığımız pandemi süreci içerdiği tüm zorluklara rağmen bana kendimi dinleme ve hayatımı gözden geçirme şansı verdi. Evet, hayat çok kısa ve önceliklerimiz bizim kaderimiz.Durup, dinlenip, yeni bir yola yenilenmiş enerjimle çıkabilmek adına üstlenmiş olduğum görevlerimden istifa ederek ayrılıyorum.Nelson Mandela derki, "Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey, daha aşılacak çok tepelerin olduğudur." Aşılacak tepelerin, gidilecek yolların heyecanıyla, Demirören Medya Grubu'nun en büyük ve en değerli halkası olan siz izleyicilerimle yeni sezonda sürpriz bir projede buluşuncaya dek sevgiyle ve sağlıkla kalınız."