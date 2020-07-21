Kanal D’den 10 yıl sonra şaşkınlık yaratan Aşk-ı Memnu kararı!

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem gibi oyuncuları buluşturan Aşk-ı Memnu dizisi 10 yıldır reyting rekorları kırıyor. Her sene en başından tekrar yayınlanan dizinin final bölümü hep zirvede yer alıyor.Kanal D bu yıl da hafta içi her gün Aşk-ı Memnu'yu ekrana getirdi. Dizinin Çarşamba günü final bölümü ekrana gelecekti. Kanal D yönetimi aldığı kararla gündüz yayınlanan dizinin finalinin 10 yıl sonra yeniden akşam 20:00'da yayınlanmasına karar verdi.