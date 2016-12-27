Kankalar yılbaşı alışverişinde
Nergis Kumbasar ile rol arkadaşı Onur Büyüktopçu, önceki gün Etiler’de objektiflere takıldı.
Alışveriş - 28 Aralık 2016 01:15
Birlikte yılbaşı alışverişi yapıp yakınlarına hediyeler alan Nergis Kumbasar ile Onur Büyüktopçu, alışveriş sonrası Serafina’da yemek yedi.
Kiralık Aşk final yapıyor!
Valenin aracını getirmesini beklerken ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Kumbasar, yer aldıkları 'Kiralık Aşk' dizisinin bitişi hatırlatılınca, "Dizi bitse de biz Onur’la ayrılmayız. Başka projelerde elbet buluşuruz" dedi.
Kaynak:milliyet.com.tr
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