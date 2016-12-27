Kankalar yılbaşı alışverişinde

Alışveriş - 28 Aralık 2016 01:15

Kiralık Aşk final yapıyor!

Birlikte yılbaşı alışverişi yapıp yakınlarına hediyeler alan Nergis Kumbasar ile Onur Büyüktopçu, alışveriş sonrası Serafina’da yemek yedi.Valenin aracını getirmesini beklerken ayaküstü kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Kumbasar, yer aldıkları 'Kiralık Aşk' dizisinin bitişi hatırlatılınca, "Dizi bitse de biz Onur’la ayrılmayız. Başka projelerde elbet buluşuruz" dedi.Kaynak:milliyet.com.tr