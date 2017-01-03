Kankasından Murat Boz'a çalım! Yeni lider Burak Özçivit!

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit Ortadoğu'ya açılıp Dubai'ye gidince, kankası Murat Boz'u Instagram'da geçti...

Magazin - 03 Ocak 2017 11:00
Kankasından Murat Boz'a çalım! Yeni lider Burak Özçivit!
Geçtiğimiz ay Dubai'de Muhteşem Yüzyıl sergisine katılan katılan Burak Özçivit bu ziyaret sonrasında Arap hayranlarını arttırdı.

Katıldığı etkinlikten 450 bin dolar kazanan yakışıklı oyuncu bu kazancının dışında Ortadoğu'daki takipçi sayısını arttırdı.

Dubai ziyareti sonrasında 600 bin Arap takipçi kazanarak Instagram’da en çok takip edilen ünlü olan kankası Murat Boz’u geçti

Bu takipçi sayıları ile beraber Instagram'da birinci sırada yer alan yakın arkadaşı Murat Boz'u da geçen Burak Özçivit Instagram'ın yeni lideri oldu.

Burak Özçivit ve Murat Boz'un toplam takipçi sayısı 12.5 milyon oldu.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN ÜÇLÜ

1- Burak Özçivit: 6 milyon 400 bin

2- Murat Boz: 6 milyon 100 bin

3- Demet Akalın: 5 milyon 300 bin

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