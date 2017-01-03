Kankasından Murat Boz'a çalım! Yeni lider Burak Özçivit!

Magazin - 03 Ocak 2017 11:00

Geçtiğimiz ay Dubai'de Muhteşem Yüzyıl sergisine katılan katılan Burak Özçivit bu ziyaret sonrasında Arap hayranlarını arttırdı.Katıldığı etkinlikten 450 bin dolar kazanan yakışıklı oyuncu bu kazancının dışında Ortadoğu'daki takipçi sayısını arttırdı.Dubai ziyareti sonrasında 600 bin Arap takipçi kazanarak Instagram’da en çok takip edilen ünlü olan kankası Murat Boz’u geçtiBu takipçi sayıları ile beraber Instagram'da birinci sırada yer alan yakın arkadaşı Murat Boz'u da geçen Burak Özçivit Instagram'ın yeni lideri oldu.Burak Özçivit ve Murat Boz'un toplam takipçi sayısı 12.5 milyon oldu.1- Burak Özçivit: 6 milyon 400 bin2- Murat Boz: 6 milyon 100 bin3- Demet Akalın: 5 milyon 300 bin