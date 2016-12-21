'Kara Sevda'da Kemal, Nihan ve Deniz bir arada!

Dizi - 21 Aralık 2016 18:03

Aralarındaki büyük engellere rağmen, Kemal’i ilk günkü gibi büyük bir tutkuyla seven Nihan, kızları Deniz’i Emir’den korumak ve gerçek babasına kavuşturabilmek için sabırla beklemeye devam ederken; Kemal, Nihan ve Deniz’in, bir aradaki mutlu anları ve her şeyden habersiz Deniz’in şirin hallerinin ekrana geldiği dakikalar, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.Yönetmenliğini Hilal Saral'ın, senaristliğini Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün üstlendiği Kara Sevda bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.