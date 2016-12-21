Aralarındaki büyük engellere rağmen, Kemal’i ilk günkü gibi büyük bir tutkuyla seven Nihan, kızları Deniz’i Emir’den korumak ve gerçek babasına kavuşturabilmek için sabırla beklemeye devam ederken; Kemal, Nihan ve Deniz’in, bir aradaki mutlu anları ve her şeyden habersiz Deniz’in şirin hallerinin ekrana geldiği dakikalar, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak.
Yönetmenliğini Hilal Saral'ın, senaristliğini Özlem Yılmaz ve Burcu Görgün'ün üstlendiği Kara Sevda bu akşam saat 20:00'da Star TV'de ekrana gelecek.
'Kara Sevda'da Kemal, Nihan ve Deniz bir arada!
Ay Yapım imzalı Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün rol aldığı Kara Sevda’nın heyecan dolu yeni bölümüne, Deniz’in kızı olduğundan habersiz olan Kemal’in kızı ve hala ilk günkü gibi büyük bir aşkla bağlı olduğu Nihan’la baş başa geçirdiği mutlu anlar damga vuracak.Dizi - 21 Aralık 2016 18:03
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Bağlantılar: Kara Sevda, Burak Özçivit, Fahriye Evcen
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