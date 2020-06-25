Karaca Bereket Tencereler ile Kurban Bayramı daha keyifli

Karaca’nın binlerce yıllık kültürel mirastan ilham alarak tasarladığı yepyeni granit tencere seti “Bereket”, Bayram için hazırlanan özel yemeklerde mutfaktaki en büyük yardımcı oluyor.Karaca Bereket Granit pişirme ürünleri eşit ısı dağlımı sayesinde yemeğin tam kıvamında pişmesini sağlıyor. Yanmaz-yapışmaz ile özellikle de et pişirmede büyük kolaylık sağlayan Bereket Granit Tencere Seti 7 parçadan oluşuyor ve iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor.Hz. İbrahim döneminin de ötesine geçen bereket hikâyeleri tarihimizde biliniyor. Karaca da yeni granit tencere setini bu değerli mirasın ışığında şekillendirerek,sofralara bereket getirmesi dileğiyle paylaşmanın önemini vurguluyor.