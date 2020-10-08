'Karaca', 'Hatır'da inovasyona doymuyor!

Karaca ürünlerinde, inovasyon odağından vazgeçmeden “her zaman daha iyisini yapmak” mottosu ile ilklere imza atmaya devam ediyor. Dünyada ve Türkiye’de yine bir ilki hayata geçiren Karaca’nın bu yeni buluşu “Hatır”ın on parmağında on marifet var.Türk geleneklerinin baş tacı Türk Kahvesi Yeni Hatır ile çeşitleniyor, günlük modunuza göre kahve keyfini ulaşılabilir kılıyor. Yeni Hatır ile sütlü Türk kahvesi de sevenleri ile buluşurken közde Türk kahvesi de artık evde kolaylıkla yapılıyor ve Yeni Hatır kahve severleri yeni kahve deneyimlerine davet ediyor.Yeni Hatır çocukları da unutmuyor ve mis gibi kokan sıcak çikolatanın davetkâr lezzetini yanı başımıza getiriyor. Çocukların çok sevdiği sıcak çikolata tek tuşla hazır oluyor. Ayrıca Yeni Hatır’ın süt severlere bir de müjdesi var. Yeni Hatır ile süt ısıtmak çok hızlı, çok kolay ve pratik. Çünkü Yeni Hatır sütü kaynatmıyor, taşırmıyor. Belli bir sıcaklık seviyesine gelince uyarıda bulunuyor. Şöyle keyifli, uzun bir kahve ritüeli yapmak isteyen, kahveyi de sütü bol sevenler için ise Yeni Hatır sütlü kahve seçeneğiyle başköşedeki yerini almak için hazır bekliyor.Kahve Makinesi kategorisinde iddiası ile akıllarda yer edecek Yeni Hatır’da marifetler bununla da sınırlı kalmıyor. Yeni Hatır ile birlikte hediye edilen tarif kitapçığındaki tariflerle süt ve kahve ile yapılabilecek sağlıklı, pratik birçok tatlı ve hafif içecek tarifi bulunuyor. Sütlü Türk kahveli Affogato, sütlü kahveli pasta ve daha çok sayıda lezzetli tarifi hazırlarken Yeni Hatır en büyük yardımcı rolünü üstleniyor.