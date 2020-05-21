www.karaca.com Bayram Festivali yaşatıyor. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala binlerce üründe 1 alana 1 bedava kampanyası başlatan Karaca, sevdiklerine bayram armağanı almak isteyenlere bulunmaz bir fırsat sunuyor.
Karaca’nın karaca.com’da uyguladığı kampanyada tercih edilen ürün ne olursa olsun tüm ürün gruplarından ikinci ürün seçimini yapabiliyor. İster dekorasyon ürünü ister tencere ve tava ister yemek takımı alışverişi yapılsın ikinci ürün karaca.com’da satışa sunulan tüm diğer ürün grupları içerisinden seçilebiliyor.
Kampanya dahilinde tencere veya tava alanlar sofra takımı, ev tekstili alanlar dekorasyon ürünü, küçük ev aleti alanlar ev tekstili gibi dilediği kategoriden ürün seçebilecek. 1 alana 1 bedava kampanyası tüm kategorideki ürünleri kapsarken Bayram için tüm ihtiyaçların tamamlanması için benzersiz bir özgürlük alanı tanınıyor
Bayram Festivali gibi kampanya için www.karaca.com ‘da paylaşacak çok şey var.
Karaca'nın Ramazan Bayramı'nda paylaşacağı çok şey var!
Yaşamlara değer katan, hayatı kolaylaştıran ürünleriyle yeniliklerin öncüsü Karaca, Ramazan Bayramı’na özel festival gibi bir kampanya ile tüketicilerinin yüzlerini güldürüyor. Binlerce üründe uygulanan 1 alana 1 bedava kampanyası ile www.karaca.com’dan alışveriş yapanların evlerinde bayram havası esiyor.
21.05.2020 15:06 Yaşam