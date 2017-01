'Karanlığın Elli Tonu' (Fifty Shades of Darker) yeni tanıtımları

Sinema - 03 Ocak 2017 14:00

E. L. James'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 'Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) adlı yapımın devamı niteliğindeki 'Karanlığın Elli Tonu' (Fifty Shades of Darker) filminden yeni tanıtım geldi.Dakota Johnson ve Jamie Dornan'ın başrollerde yer aldığı 'Karanlığın Elli Tonu' filminde Anastasia Steele ve Christian Grey karakterlerinin şehvet oyunu devam ediyor.İzlenme rekorlar kıran 'Grinin Elli Tonu' (Fifty Shades of Grey) filminin devamı olan Karanlığın Elli Tonu' (Fifty Shades of Darker) filminin fragmanı da kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Film, 10 Şubat 2017'de izleyici ile buluşacak.