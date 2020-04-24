Karantinadan "İhtimaller" çıktı!

Adını Vuslat ve Adı Efsane adlı dizilerde oynadığı karakterlerle duyuran genç oyuncu, ilkokuldan bu yana uğraştığı müzikle ilgili ikinci profesyonel adımını ‘İhtimaller’ adlı yeni single çalışmasını hayata geçirerek atmış oldu. Geçtiğimiz yaz, Ozan Doğulu ile birlikte ‘Dedikodu’ adlı çalışmasıyla müzik alanında da kendini ispatlayan Bölükbaşı, bu şarkısı ile Tiktok’ta 200 milyon izlenerek bir rekora imza atmıştı. İhtimaller adlı yeni şarkısının söz-müzik ve aranjesini yaparak klibini de evde çeken Baran Bölükbaşı, cuma günü dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak. Hemen hemen her enstrümanı çalarak müzikle yaşayan Bölükbaşı, oyunculukla yakaladığı ivmeyi müzik alanında da sürdürerek, iki kariyeri birlikte yürütmeyi planlıyor.