Kardan adama bile tahammülümüz yok..

Yaşam - 04 Ocak 2017 16:42

Herkes bu videoyu ya izledi ya da paylaştı. Yorumlara da bakınca herkes bu kadına ve olaya baya gülmüş. Ama güleriz ağlanacak halimize..Biz ne zaman kardan adamdan bile bu kadar nefret eder hale geldik? Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde daha da kenetlenmemiz gerekirken belki de küçük bir çocuğun ne hayallerle yaptığı kardan adamı bozmak-dağıtmak neden?Videodaki kadın belki üzgün olabilir, belki istediği gibi bir yılbaşı geccesi geçirmemiş olabilir ve belki de alkollüdür bilemeyiz. Bildiğimiz tek şey; insanlara olan sevgimizin günden günde azalıyor olması. Bu video sadece bir örnek. Sokakta, trafikte, spor müsabakalarında ve aslında hayatın her yerinde herkesle her kesimle kavga ediyoruz. Yani birbirimizle kavga ediyoruz. Bu insana sevgi azalması değil de nedir? Yoksa kardan da olsa bir insan şeklindeki simgeden ne isteriz?Umarım bu video yüzümüzü bu acı gerçeği çarpar.. Çarpar da düzelmek için bir adım atarız..İsmail İbrahimoğlu