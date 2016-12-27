Kardashian'ların yeni yıl partisi

Dünya Magazin - 27 Aralık 2016 15:30

Kim Kardashian'a silahlı soygun!

Geçtiğimiz günlerde Kris Jenner ev sahipliğinde gerçekleşen yeni yıl partisi magazin basınının gündemine oturdu. Tüm gözler, geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftası kapsamında Fransa'ya giden ve soyulan Kim Kardashian'ın da katıldığı partideydi. Yaşadığı üzücü olaydan beri sosyal medya ile tüm bağlantısını kesen Kim Kardashian, bu parti ile sosyal medyaya geri döndü. Kendi hesabından hiç bir fotoğraf paylaşmasa da, partiye katılan diğer davetlilerin kameralarına poz verdi.Kendall Jenner, Kylie Jenner ve Khole Kardashian'ın da katıldığı partiye basın alınmadı. Fakat davetliler sosyal medya hesaplarından bol bol fotoğraf ve video paylaşımında bulundular.