Kasım ayının en çok şikayet edileni 'Yağmur' oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na Kasım ayı içerisinde en şikayet edilen programlar yine evlilik programları öne çıktı. Vatandaşlar, özellikle "Zuhal Topal'la" programındaki gelin adayı 'Yağmur'u "Atatürk’e hakaret ettiği" iddiasıyla şikayet yağmuruna tuttu.

Dizi - 29 Aralık 2016 20:30
Kasım ayının en çok şikayet edileni 'Yağmur' oldu
Uzun süre Zuhal Topal'la programında taliplerini bekleyen Yağmur adlı gelin adayı sosyal medyada yayınlandığı videoda Atatürk için, "O zaman sizin Atanız da ölüsüyle işgal ettiği 780 bin metrekarelik Anıtkabir'i boşaltıp normal bir mezara dönsün. Var mısınız? Bu da size kapak olsun" ifadelerini kullanmıştı.


Görüntülerin internette ortamında hızla yayılmasının ardından "Zuhal Topal'la" programı büyük tepki toplamıştı. RTÜK'ün aylık değerlendirme raporlarına göre, programın vatandaşların en çok şikayet ettiği yayın olduğu ortaya çıktı. Zuhal Topal'la programı kasım ayı içerisinde tam 2196 şikayet alarak en çok şikayet edilen program oldu.

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