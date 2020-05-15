35 yaşındaki şarkıcı yeni klibinin çekimi için kamera karşısına geçti ve çekimden kareleri Instagram hesabından paylaştı. Perry'nin karnının giderek büyüdüğü, hamileliğinin iyice ilerlediği dikkat çekti. Katy Perry'nin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
İşte o pozlar:
Katy Perry'nin hamilelik pozları!
Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte ilk bebeğini bekleyen Katy Perry, yeni video klibinin tanıtımını, ilerleyen hamileliğini gözler önüne seren bu pozlarla yaptı.
15.05.2020 17:54 Dünya Magazin