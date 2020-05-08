"Kavak Yelleri" geri döndü! Ekip yeniden bir arada!

Kavak Yelleri dizisi bir döneme damga vurmuştu. Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci, Ceren Moray, Sarp Apak gibi günümüzde popüler olan çokça isim dizide boy göstermişti. Dizi bölümleri kadar şarkılarıyla da gündeme gelmişti. 'Kavak Yelleri' dizisinin şarkılarını 'Pinhani' gurubu yapmıştı.Pinhani grubu yıllar sonra "Dön Bak Dünyaya" şarkısına çektiği klipte Kavak Yelleri oyuncularını yeniden bir araya getirdi. Pelin Karahan sosyal medya hesaplarından "Duyduk ki bizi özleyenler varmış. Biz de sizleri çok özledik." notuyla yaptığı paylaşımla haberi duyurdu. Klipte Aslı Enver, Pelin Karahan, İbrahim Kendirci ve Ceren Moray evlerinden çektikleri videolarla yer aldı.