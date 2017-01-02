Kaya Artemis Muazzez Ersoy ile yeni yıla girdi!

Kıbrıs Kaya Artemis'de gerçekleşen Yılbaşı Muazzez Ersoy konseriyle taçlandı...

Mekan - 02 Ocak 2017 12:29
Kaya Artemis Muazzez Ersoy ile yeni yıla girdi!
Yılbaşı geccesi Kıbrıs Kaya Artemis’te sahne alan Muazzez Ersoy otel misafirlerine muhteşem bir yılbaşı geccesi yaşattı. 2 saat sahnede kalan Ersoy, şarkılarını dinleyicileri ile birlikte söyledi.


Klasik, Türk Sanat müziği şarkılarının yanı sıra proje albümü olan pop albümünden de şarkılar seslendiren Muazzez Ersoy hayatımın en güzel gecelerinden birini yaşadım dedi. Yeni yılın tüm dünyaya barış, dostluk, sevgi, güzellikler getirmesini ve herkesin yüreğindeki merhametin her şeyin önüne geçmesini diledi.



‘Hayatıma çıkan en büyük ikramiye çocuğum, anne olmak ve onun meyvesi. Çocuk yaşta anne olunca işte böyle genç yaşta onun meyvesini öpüp kokluyorsun’ dedi.


2 farklı kıyafet ile sahne alan Ersoy ‘Nazara geldim tulumum yırtıldı. Gelen kumaşa gelsin takıya gelsin bize bir şey olmasın’ dedi. Muazzez Ersoy’un pop albümünü garipseyen ve ben şimdi arabesk mi yapmalıyım Türk Sanat Müziği mi yapmalıyım diyen Yonca Evcimik’e, Ersoy ‘ O’ndan Türk Sanat Müziği albümü bekliyorum. Sevgili Yonca’m Evcimik’im, bebeğim bir tanem Senden Türk Müziği albümü bekliyorum ona yakışır dedi.
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